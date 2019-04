später lesen Unfall Auto prallt gegen Leitplanke FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein bislang unbekannter Fahrer ist zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, vermutlich mit einem PKW am Vulkanring in Richtung L 29 in Höhe des Mercedes-Autohauses gegen eine Leitplanke geprallt und geflüchtet.