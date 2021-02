Blaulicht : Auto prallt in Pronsfeld gegen Mauer

Pronsfeld Ein Auto ist am frühen Samstagmorgen in Pronsfeld gegen eine Mauer geprallt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 1.35 Uhr zu der Kollision in der Pittenbacher Straße. Der bislang unbekannte Autofahrer war dort aus Richtung Lünebach kommend in Fahrtrichtung Prüm unterwegs, als sein Wagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn geriet und gegen eine Mauer prallte. Der Fahrer verließ unerlaubt den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Auto sowie dessen Fahrer machen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.