Kostenpflichtiger Inhalt: Tödlicher Unfall : Auto rast in Zeltingen-Rachtig in die Mosel - Fahrer ertrinkt im Fahrzeug (Fotos)

Foto: TV/Florian Blaes

Zeltingen-Rachtig Der tragische Unfall hat sich am Sonntagabend gegen 22 Uhr in Zeltingen-Rachtig ereignet. Dort ist ein Mann mit seinem Auto in die Mosel gerast und in seinem Fahrzeug ertrunken.

Von Florian Blaes/MRA

Zeltingen-Rachtig, Sonntagabend, 22 Uhr: Die Feuerwehr wird zu einem Rettungseinsatz an der Mosel alarmiert.

Nach ersten Informationen der Polizei befand sich ein Mann Mitte Fünfzig mit seinem Auto auf einem Parkplatz im Ort. Auf dem Parkplatz führt eine Bootsanlegestelle in die Mosel.

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr das Fahrzeug mit größerer Geschwindigkeit in die Mosel. In Minutenschnelle lief der Kombi mit Wasser voll und ging schließlich komplett unter. Das Auto sank bis auf den Grund. Die Strömung riss den Wagen noch 20 Meter flussabwärts mit sich.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unglücksstelle eintrafen, konnte in letzter Sekunde eine Schlinge an das sinkende Fahrzeug angebracht werden. Umgehend kamen zahlreiche Rettungsboote und Taucher zum Einsatz.

Mit einer Seilwinde konnte das Auto schließlich nach und nach wieder an die Oberfläche gezogen werden.

Für den Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er ertrank in seinem Fahrzeug. Nachdem er geborgen werden konnte, wurde der PKW komplett aus der Mosel herausgezogen.

Da zunächst unklar war, ob sich weitere Personen im Auto befanden, wurde die Mosel rund um die Einsatzstelle abgesucht. Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam zum Einsatz.

Gegen Mitternacht konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.