Bei Wellen ist am Dienstag ein Auto in die Mosel gerollt und versunken. Die Fahrerin konnte ihren Wagen noch rechtzeitig verlassen. red

Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatte die Fahrerin des Ssangyong am Dienstag gegen 11.15 Uhr ihr Auto in der Moselstraße in Wellen abgestellt. Dabei habe sie vermutlich aus Unachtsamkeit die Handbremse gelöst. Der Ssangyong rollte über die B 419 in die Mosel. Ehe das Fahrzeug die Uferböschung hinabrollte, konnte die Fahrerin ihren Wagen noch verlassen. Das Auto versank im Bereich der Staustufe Wellen. Zahlreiche Einsatzkräfte versuchten bisher vergeblich das versunkene Fahrzeug zu bergen. Gegen 19.30 Uhr wurde die Suche vorerst abgebrochen. Sie wird am Donnerstag fortgesetzt, da das Auto bisher noch nicht lokalisiert werden konnte.

Ein Zeuge des Vorgangs wurde beim Versuch, das Auto zu stoppen, leicht verletzt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Konz, die Taucherstaffel der Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehr Wellen, das Wasser-und Schifffahrtsamt, Mitarbeiter der Moselschleuse Wellen, die Wasserschutzpolizei Trier und die Polizeiinspektion Saarburg.