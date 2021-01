Blaulicht : Auto rutscht in Straßengraben

Foto: Polizei Prüm

Roth bei Prüm Auf winterglatter Fahrbahn ist am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der B 265 in der Nähe von Roth bei Prüm von der Straße abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.