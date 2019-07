Feuer unter der Haube : Auto schlägt auf Tankstellengelände in Wittlich Flammen

Wittlich Ein geistesgegenwärtiger Autofahrer hat womöglich einen Tankstellenbrand verhindert.

Der 44-jähriger Fahrer eines Ford S-Max war am Dienstagabend mit Anhänger von Saarbrücken auf dem Weg nach Leipzig. In Wittlich verließ er gegen 22.30 Uhr die Autobahn, um zu tanken und eine Pause zu machen. Er fuhr die RWZ-Tankstelle in der Rudolf-Diesel-Straße an und parkte an einer Tanksäule.