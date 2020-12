Polizei : Auto schleudert in Bengel gegen Hauswand - zwei Verletzte

Unfall in Bengel Foto: TV/Polizei

Bengel Ein 52-jähriger VW-Fahrer war am Montag gegen 18.45 Uhr in der Koblenzer Straße in Bengel in Richtung Reil unterwegs, als er auf einen, am rechten Fahrbahnrand stehenden Peugeot prallte, in dem jemand saß.

