Verkehr : Auto schleudert über Kreisverkehr bei Zeltingen-Rachtig

Zeltingen-Rachtig Am Zeltingen-Rachtiger Kreisel hat ein Autofahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Am Kreisel in Zeltingen-Rachtig kam es am Montagabend gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto beteiligt war. Das teilt die Polizei in Bernkastel-Kues mit.