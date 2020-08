Vandalismus : Auto stark zerkratzt in Saarburg

Foto: TV/Frank Göbel

Saarburg Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter laut Polizei am Mittwoch ein Auto in der Straße Kruterberg in Saarburg zerkratzt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich die Tat zwischen 8 und 19 Uhr abgespielt haben. Der betroffene schwarze Audi A4 war kurz hinter dem Ortsausgang Saarburg in Richtung Stadtteil Krutweiler auf einem der rechts markierten Stellplätze geparkt.

Ein Unbekannter hat vermutlich mit einem Schlüssel Kratzer in die komplette Beifahrerseite geritzt.