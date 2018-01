Autofahrer nach Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt

Bei Trierweiler-Sirzenich ist am Mittwochabend ein Auto auf der A 64 mit einem LKW kollidiert. Der Autofahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Angaben ist ein Auto, das aus Richtung Ehrang kam, am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr auf der A 64 bei Trierweiler-Sirzenich in der Nähe der Abfahrt zur B 51 aus noch ungeklärter Ursache auf einen LKW aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei nach Polizeiangaben schwer verletzt. Er konnte von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A 64 war zwischen der Anschlussstelle Trier/Ehrang (B 52) und der Anschlussstelle Trier (B 51) in Fahrtrichtung Luxemburg kurzzeitig voll gesperrt, mittlerweile wurde der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Trier, die Feuerwehr Ehrang und das DRK aus Ehrang mit Notarzt sowie die Autobahnpolizei Schweich.

FOTO: Agentur Siko

