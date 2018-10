Auto stößt in Luxemburg frontal mit Reisebus zusammen - Drei Tote und drei Verletzte (Update)

Unfall in Autobahn-Baustelle

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus sind am Sonntagmorgen auf der A 3 in Luxemburg zwei 18-Jährige und eine 17-Jährige ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. red

Update Montag, 1. Oktober: Eine 17-jährige Mitfahrerin im Auto, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist ebenfalls ihren schweren Verletzungen erlegen. Damit starben bei dem Unfall drei Menschen, drei weitere wurden schwer verletzt.

Wie die Luxemburger Polizei mitteilte, war es am Morgen gegen 6.30 Uhr auf der A 3 zwischen dem Croix de Gasperich und der Aire de Berchem in Richtung Frankreich zu dem Unfall gekommen.

Wegen Bauarbeiten stand nur eine Fahrspur in Richtung Frankreich zur Verfügung. Ein in Frankreich zugelassenes Auto fuhr aus bislang ungeklärter Ursache aus Richtung Luxemburg kommend über die Fahrbahnbegrenzung in den Gegenverkehr, wo es frontal gegen einen Reisebus prallte.

Die vier Insassen im Auto wurden sehr schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer, beide aus dem nahen französischen Grenzgebiet, erlagen wenig später ihren schweren Verletzungen. Am Montag berichtete die Polizei, dass auch eine 17-Jährige gestorben ist.

In dem mit etwa 20 Fahrgästen besetzten Reisebus wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Der Autobahnabschnitt musste für die Dauer der Bergungsarbeiten komplett gesperrt werden, eine Umleitung über die A 4 und die A 13 wurde eingerichtet.

FOTO: Polizei Luxemburg

