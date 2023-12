Ein Mensch verletzt Auto stößt mit Feuerwehrfahrzeug zusammen

Der verletzte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Feuerwehrmänner blieben unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, die Autobahnabfahrt nach Ehrang von Luxemburg kommend war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.