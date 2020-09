Polizei : Auto streift Trike und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstg um 18.54 Uhr in Wittlich: Der Fahrers eines motorisierten Dreirads wollte von der Trierer Landstraße in die St. Bernhardstraße abbiegen und hatte sich bereits links eingeordnet.

