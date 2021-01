Blaulicht : Auto touchiert auf A 64 Leitplanke

Trierweiler Auf der A 64 bei Trierweiler ist am Samstag ein Auto gegen eine Leitplanke gefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu dem Unfall kam es laut Polizeibericht am Samstag gegen 15.25 Uhr auf der A64, kurz hinter der Anschlussstelle Trier in Fahrtrichtung Luxemburg. Dabei geriet ein dunkelgrauer Audi A5 ins Schleudern und touchierte rechts die Leitplanke. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Schweich (06502-9165-0) in Verbindung zu setzen.