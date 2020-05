Unfall bei Taben-Rodt : Auto touchiert und weitergefahren – Die Polizei sucht Zeugen

Taben-Rodt Die Polizei Saarburg sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Sonntag, 10. Mai, gegen 15.40 Uhr auf der K 128 zwischen Hamm und Taben-Rodt ereignet hat.

Der Fahrer eines roten Daihatsu befuhr die K 128 aus Richtung Hamm kommend in Richtung Taben-Rodt. Kurz vor der Ortschaft kam ihm laut Polizei ein bisher unbekannter Kraftradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve entgegen. Beim Vorbeifahren hätten sich die beiden Fahrzeuge berührt, sodass ein leichter Schaden am linken Außenspiegel des roten Wagens entstanden sei.