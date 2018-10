Auto überschlägt sich am Könener Kreisel

In Konz-Könen hat sich ein Auto am Dienstagmittag im Kreisel überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt. Von Wilfried Hoffmann

Zu dem Unfall kam es gegen 12.30 Uhr auf dem Kreisel der B 51, Ortsumgehung Könen. Ein in Luxemburg zugelassener VW Golf fuhr nach Polizeiangaben aus Richtung Tawern mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisel ein, überfuhr eine Verkehrsinsel und wurde dann über den Kreisel katapultiert. Das Fahrzeug überschlug sich auf der anderen Seite des Kreisels und flog über die Leitplanke in die Moselböschung.

Der Fahrer, der allein im Wagen unterwegs war, wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Später stellte sich heraus dass das Auto zuvor auf der Konzer Brücke mit zwei anderen Autos kollidiert war. Dabei wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Zudem war der Autofahrer zuvor mit hoher Geschwindigkeit im Gewerbegebiet unterwegs. Die Polizei prüft zudem, ob das Fahrzeug in eine Kollision in Ayl verwickelt war.

Das völlig beschädigte Auto wurde von einem Abschleppwagen mit einem Kran geborgen. Der Kreisel war teilweise voll gesperrt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehr der VG Konz, der Rettungsdienst und die Polizei.

FOTO: Wilfried Hoffmann

