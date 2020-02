Schwerer Unfall : Auto überschlägt sich auf der A 1 – Familie mit Kleinkind in Fahrzeug eingeschlossen

Auto überschlägt sich auf der A 1 – Familie mit Kleinkind in Fahrzeug eingeschlossen

Hermeskeil/Nonnweiler Auf der A 1 hat sich am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr zwischen Hermeskeil und Nonnweiler-Bierfeld ein Fahrzeug überschlagen.

Nach Polizeiangaben war eine dreiköpfige Familie aus dem Kreis Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs.

Einsatzleiter Alexander Kuhn lobt das Verhalten eines Autofahrers: „Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte den Unfall mitbekommen und hat umgehend, ohne zu zögern angehalten.“ Die drei Insassen – eine Familie mit einem Kleinkind – waren zunächst in ihrem Auto eingeschlossen. „Der Ersthelfer, welcher auch ein First Responder ist, konnte noch von dem Eintreffen der Rettungskräfte die Türen des Fahrzeugs öffnen und die Familie in Sicherheit bringen“, erklärt der Einsatzleiter.