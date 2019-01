Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der L42 in Höhe der Ralinger Mühle (Kreis Trier-Saarburg) verletzt worden. Von Agentur Siko

Nach Informationen der Polizei befuhr ein Mann am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Landstraße von Olk kommend in Fahrtrichtung Ralingen, als er am Ausgang einer Kurve aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor, ins Schleudern kam und sich überschlug. Der Wagen kam auf dem Dach zum liegen. Der Fahrer und ein mitfahrendes Kind wurden bei dem Unfall verletzt. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Die L 42 war für die Dauer der Rettungs und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Ralingen und Welschbillig stellten den Brandschutz sicher und übernahmen die Absicherung. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Trier, der Malteser Hilfsdienst aus Welschbillig sowie das DRK.