Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 20.35 Uhr auf der Thommener Höhe ereignet. Dabei wurden vier Menschen schwer verletzt. red

Wie die Polizei berichtet, war eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus dem Kreis Kusel auf der Landesstraße 91 von Utzerath in Richtung Darscheid (Landkreis Vulkaneifel) unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den rechten Straßengraben. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto und prallte mit dem Dach gegen einen Baum. Zum Schluss kam das Auto wieder auf den Rädern zum Stehen. Alle vier Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.