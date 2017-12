Auto überschlägt sich bei Densborn

Eine 45-jährige Frau ist am Samstagmittag in der Vulkaneifel bei einem Unfall auf der L24 leicht verletzt worden. red

Die Frau aus der Verbandsgemeinde Bitburg war aus Richtung Densborn in Richtung Mürlenbach unterwegs, als sie nach Angaben der Polizei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Auto geriet auf den unbefestigten Grünstreifen, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die alleinbeteiligte Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Daun, 06592 96260, pidaun@polizei.rlp.de oder an die Polizeiwache Gerolstein, 06591 95260.