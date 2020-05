Unfall : Auto überschlägt sich in der Eifel - Fahrer unverletzt

Kalenborn-Scheuren Ein Kastenwagen ist am Samstag bei Kalenborn-Scheuern in der Eifel von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen.

Ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm ist mit einem Kastenwagen am Samstagmittag auf der Landesstraße 10 von Kalenborn-Scheuren in Richtung Büdesheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Wagen auf regennasser Fahrbahn und offensichtlich wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden.