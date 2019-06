Unfall : Auto überschlägt sich bei Landscheid - Fahrerin leicht verletzt

Landscheid Auf der L 60 bei Landscheid hat sich am Samstag ein Auto überschlagen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 22-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen 14.30 Uhr auf der L 60 von Großlittgen in Richtung Landscheid unterwegs. Ein Autofahrer, der von Landscheid aus kommend in die entgegengesetzte Richtung fuhr und nach links in Richtung Hof Hau abbiegen wollte, übersah den Wagen.