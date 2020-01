Schwerer Unfall : Auto überschlägt sich bei Manderscheid und landet auf Feldweg

Foto: Wilfried Hoffmann

Manderscheid Auf der L 46 am Ortsausgang Manderscheid in Richtung Gerolstein hat sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Fahrzeug überschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wilfried Hoffmann

Aus bisher ungeklärten Gründen kam das Auto der Marke Opel mit einer Person besetzt auf die Gegenfahrbahn, flog dann über die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und kam auf einem Wirtschaftsweg zum Stillstand.