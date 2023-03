Sperrung auf L151 : Auto überschlägt sich bei Mertesdorf: L151 war nach Unfall zweier Autos gesperrt (Fotos)

Mertesdorf 30 Einsatzkräfte waren zu einem Unfall bei Mertesdorf ausgedrückt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der L 151 zwischen den Ortschaften Mertesdorf und Thomm. Im Kurvenbereich in Höhe des Parkplatzes sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Eines der beiden Autos überschlug sich und blieb auf dem Dach direkt auf dem Parkplatz liegen. Jeweils eine Person aus beiden Autos wurde verletzt. Sie konnten aber ohne schweres Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 10 versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein hoher Sachschaden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten blieb die L 151 voll gesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich, das DRK aus Schweich und Hermeskeil sowie die Feuerwehren aus Thomm und Mertesdorf.