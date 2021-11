Unfall : Auto überschlägt sich bei Palzem - Fahrer leicht verletzt

Palzem Ein Auto hat sich am frühen Samstagmorgen bei Palzem überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben war der 35-jährige gegen 6.30 Uhr auf der B419 von Palzem kommend in Richtung Perl-Nennig unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Auto, vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr gegen eine Schutzplanke und überschlug sich. Dann rutschte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort nochmals mit einer Schutzplanke und kam auf den Rädern zum Stillstand.

Der Mann musste mit einer Rettungsschere befreit werden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen entstand Totalschaden. Die B419 musste für circa 45 Minuten voll gesperrt werden, so dass es in dieser Zeit zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.