Unfall : Frau bei Unfall auf Landstraße bei Saarburg verletzt

Mannebach/Saarburg Eine Frau hat sich am Dienstagnachmittag mit ihrem Auto auf der L 135 zwischen Mannebach und Saarburg überschlagen. Der Wagen kam im Straßengraben zum stehen.

Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L 135 zwischen Mannebach und Saarburg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Laut Polizeiangaben überschlug sich der Wagen in einer Linkskurve und blieb in der Böschung auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallursache sei noch nicht bekannt, heißt es. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, deshalb musste es abgeschleppt werden. Die Polizei beklagt sich darüber, dass die Beamten während des Einsatzes mehrere Autofahrer ermahnt hätten, die trotz Absperrung an die Unfallstelle herangefahren seien.