Auto überschlägt sich bei Waxweiler - Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der L 12 bei Waxweiler ist am Dienstagabend eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Von Agentur Siko

Zu dem schweren Unfall kam es am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr auf der L 12 zwischen Waxweiler und der Heilhausener Mühle. Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau die Landstraße, als ihr Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und schließlich im Straßengraben liegen blieb. Dabei wurde die Fahrerin eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie mit der Rettungsschere. Mit schweren Verletzungen wurde die Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die L 12 war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Am Wagen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizei Prüm sowie das DRK und die Feuerwehr Lünebach und Waxweiler.