Auto überschlägt sich : Vier teils schwer Verletzte nach Unfall bei Wehlen

Wehlen Ein Auto hat sich am frühen Sonntagmorgen bei Wehlen überschlagen. Vier Insassen wurden teils schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr zu dem schweren Verkehrsunfall auf der L 47 in Höhe von Wehlen. Ein mit vier Personen besetztes Auto war auf der L 47 von Bernkastel-Kues kommend in Richtung Zeltingen unterwegs. Das Fahrzeug kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Alle vier Insassen wurden zum Teil schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Drei von ihnen waren im Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden alle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen war die L 47 kurzzeitig gesperrt. Im Einsatz waren das DRK mit mehreren Fahrzeugen und zwei Notärzten, die Feuerwehren Kues und Zeltingen und der Wehrleiter der VG mit insgesamt 35 Kräften sowie die Polizei Bernkastel-Kues mit mehreren Streifen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.