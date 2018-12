Ein Auto hat sich am Samstagnachmittag auf der L 141 bei Wittlich überschlagen. Der Fahrer wurde schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. red

Wie die Polizei mitteilte, war der 32-jährige Autofahrer am Samstag gegen 16 Uhr auf der L 141 am Übergang zur B 49 unterwegs, als der Wagen auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und nach links in Richtung Gegenfahrbahn

rutschte. Beim Gegenlenken sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Das Auto überschlug sich, rutschte über die komplette Fahrbahn und blieb auf dem linken Grünstreifen auf dem Dach liegen. Glücklicherweise kam es nicht zur Kollision mit anderen Fahrzeugen. Der Fahrer wurde schwer und der Beifahrer leicht verletzt ins Krankenhaus Wittlich gebracht.