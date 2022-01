Unfall : Auto überschlägt sich bei Zemmer - Fahrerin verletzt

Zemmer/Rodt Eine Autofahrerin ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der L 46 bei Zemmer verletzt worden.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 7.37 Uhr auf der L 46 zwischen den Abfahrten Rodt und Zemmer. Nach Angaben der Polizei befuhr eine Frau, deren Auto in München zugelassen ist, die L 46 von Speicher kommend in Richtung Trier. In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto, das nach rechts auf den Grünstreifen geriet, sich dabei überschlug und auf dem Dach liegend auf der Straße zum Stillstand kam. Da man zuerst von einer eingeklemmten Person ausging, wurde auch die Feuerwehr. An der Unfallstelle konnte die Frau jedoch ohne schweres Gerät aus ihrer Fahrzeug befreit werden. Sie wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Am Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die L 46 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich, das DRK Speicher und Ehrang mit Notarzt sowie die Feuerwehren aus Speicher und Herforst.