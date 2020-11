Unfall : Auto fährt gegen Baum und überschlägt sich - Fahrer verletzt

Merzkirchen-Kelsen Ein Auto hat sich am Samstagabend auf der K 120 bei Merzkirchen-Kelsen überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt.

Nach Angaben der Polizei war ein 20-Jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg am Samstagabend kurz nach 22 Uhr mit seinem Seat auf der K 120 von der Bundesstraße B 407 kommend in Richtung Kelsen. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Kelsen geriet der junge Fahrer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf den Grünstreifen, durchbrach einen Stacheldrahtzaun, durchquerte eine landwirtschaftliche genutzte Grünfläche auf einer Länge von etwa 50 Metern und krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum.