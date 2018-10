später lesen Unfall Auto überschlägt sich, Fahrer wird leicht verletzt Teilen

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an einem Auto entstanden, das am Donnerstag gegen 6:30 Uhr im Straßengraben landete. Nach Angaben der Polizei war ein 25-jähriger Autofahrer aus der VG Wittlich-Land von Großlittgen in Richtung Landscheid unterwegs.