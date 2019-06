Bernkastel-Wittlich : Auto überschlägt sich im Straßengraben - Fahrerin ins Krankenhaus

Wittlich/Bausendorf Eine 45-Jährige hat sich am Samstagnachmittag auf der B49 mit ihrem Auto zwischen Wittlich-Neuerburg und Bausendorf überschlagen.

Die Autofahrerin war gegen 14.55 Uhr auf der Bundesstraße unterwegs, als sie laut Polizei in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Den Spuren nach zu urteilen habe sie daraufhin das Steuer verrissen und die Kontrolle über das Fahrzeu verloren, so dass es in den linken Straßengraben schleuderte. Hier kippte das Fahrzeug, so dass es auf dem Dach zum Liegen kam.