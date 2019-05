Unfall : Auto überschlägt sich in Trier: Zwei Leichtverletzte

Auto überschlägt sich in Trier: Zwei Leichtverletzte

Trier Ein Auto hat sich am Samstagvormittag auf der Konrad-Adenauer-Brücke in Trier überschlagen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Dort überschlug sich aus bisher unbekannter Ursache ein Kleinwagen, der auf der Brücke in Richtung Euren fuhr, in Höhe der Moselauen. Die beiden Autoinsassen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier und die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins und zwei.