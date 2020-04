Polizei : Auto überschlägt sich

Wittlich Unfall in der Breslauer Straße in Wittilch

In der Breslauer Straße in Wittlich kam es am freitag, 3. April, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Das berichtet die Polizei. Der alleinige Fahrzeuginsasse wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch den Rettungsdienst erstversorgt und in das Krankenhaus Wittlich gebracht, welches der Fahrzeugführer nach kurzer Behandlung wieder verlassen konnte.