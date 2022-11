Blaulicht : Bus und Auto kollidieren in der Vulkaneifel

Bus und Auto kollidieren in der Vulkaneifel

Mehren In der Vulkaneifel sind ein Auto und ein mit Schülern besetzter Bus zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Polizei kam es am Donnerstag gegen 7.48 Uhr zu dem Unfall an der Kreisstraße 16 zwischen Mehren und Steiningen. Ein 88-jähriger aus der VG Kelberg war mit seinem Wagen auf der K 16 unterwegs. Ihm entgegen kam ein Schulbus, an dessen Steuer ein 47-jähriger Fahrer saß. Da laut Polizei beide Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstießen, kolliidierten die Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden. Im Bus wurde niemand verletzt.