Unfall : Auto und E-Scooter kollidieren in der Trierer Markusstraße

In Trier in der Markusstraße sind ein Elektro-Scooter und ein PKW am Freitag, 22. April, zusammengestoßen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Trier Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen, der am Freitagabend mit seinem Elektro-Scooter in einen Unfall in der Markusstraße in Trier verwickelt gewesen ist.