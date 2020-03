Blaulicht : Auto und LKW krachen frontal zusammen

Trier Laut Polizei kam es am Montag, 2. März, gegen 14.15 Uhr, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem VW Beatle in der Ruwerer Straße. In der Folge kam es zu einem weiteren Zusammenstoß des VW Beatle mit einem weiteren PKW, einem Alpha Romeo.

Nach bisherigen Ermittlungen sei ein 65 Jahre alter Fahrer eines 7,5 Tonners die Ruwerer Straße aus Richtung Verteilerkreis/Loebstraße entlang gefahren, so die Polizei. Aus der Gegenrichtung sei ein 52-jähriger Fahrzeugführer unterwegs gewesen. Im Bereich der Ruwerer Straße kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. In der Folge des Unfalles drehte sich der Beatle auf der Straße und es kam zu einem Zusammenstoß des Beatle mit einem weiteren PKW, der mit 3 Personen besetzt war. Durch diesen Unfall wurden laut Mitteilung der Polizei vier Personen leicht verletzt, wobei eine verletzte Person vor Ort mit einem Rettungswagen abtransportiert werden musste.