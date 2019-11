Zeugen gesucht : Motorrad- und Autofahrer streiten sich in Saarburg auf offener Straße

Saarburg Die Polizei sucht Zeugen eines Streits zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer in Saarburg.

In der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg sind am Mittwoch, 6. November, ein Motorrad- und ein Autofahrer laut Mitteilung der Polizei in Streit geraten.Gegen 20.15 Uhr kam zu einem Disput zwischen den beiden 20- und 25 Jahren alten Männern aus dem Kreis Trier-Saarburg wegen eines vermeintlichen Verkehrsdeliktes. Während der der Autofahrer dem Motorrad zu dicht aufgefahren sein soll und den Fahrer später geschlagen habe, habe der Motorradfahrer den Spiegel des Autofahrers beschädigt, so die Aussagen. Die Situation trug sich auf offener Straße, oberhalb der Sparkassenfiliale in Saarburg, zu. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, am Auto entstand geringer Sachschaden.