Daun : Auto und Zaun beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Daun Die Polizei in Daun bittet um Hinweise zu zwei Sachbeschädigungen: Im ersten Fall sei am Samstag, im Zeitraum zwischen 11:25 Uhr bis 14:00 Uhr, ein graufarbener SUV (BMW X5), der auf dem Marktplatzparkplatz an der Leopoldstraße stand, beim Ein- oder Ausparken eines anderes Autos beschädigt worden.

Der unbekannte Unfallverursacher sei gegen die rechte Seite des BMWs gestoßen und anschließend weggefahren.

Ebenfalls am Samstag, im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in Daun-Boverath. In der Weidenstraße sei durch den Unfallverursacher ein sogenannter Rangerzaun beschädigt. Anhand der Spurenlage deute alles darauf hin, dass das verursachende Fahrzeug grünfarben ist.