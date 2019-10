Unfall : Auto verletzt Fußgänger

Trier Die Polizeiinspektion Trier sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag (24.10.2019). Ein 16 Jahre alter Fußgänger sei bei der Kollision mit einem Auto am Trierer Pferdemarkt am rechten Bein verletzt worden.

Der 16-Jährige war gegen 7.45 Uhr in Begleitung eines Mädchens auf dem Gehweg in Richtung Deutschherrenstraße unterwegs. Als er die Einmündung zur Oerenstraße querte, kam von dort ein dunkler VW in Richtung Pferdemarkt gefahren. Der Wagen erfasste im Einmündungsbereich Oerenstraße/Pferdemarkt den Fußgänger mit geringer Geschwindigkeit. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.