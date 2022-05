Blaulicht : Unfall: Lose Autobattiere in Trier vom Anhänger gefallen – und in den Gegenverkehr geschleudert

Unfall: Lose Autobattiere in Trier vom Anhänger gefallen – und in den Gegenverkehr geschleudert

Trier Eine Autobatterie auf einem Anhänger war am Dienstag von der Ladefläche gestürzt. Das dahinter fahrende Auto konnte nicht mehr ausweichen. Der Unfallverursacher fuhr weiter – deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Eine lose Autobatterie hat am Dienstag, 10. Mai, in Trier einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizei meldet, fand der Vorfall gegen 15.50 Uhr statt. Demnach war ein Gespann aus Auto und einachsigem Anhänger in der Kohlenstraße unterwegs. Dabei fiel die Autobatterie von der Ladefläche des Anhängers herab, sie war nicht ausreichend gesichert.