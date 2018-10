später lesen Polizei Auto vor Fischerhütte beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei Hermeskeil am Sonntag, 28. Oktober, im Zeitraum von 19 bis 19.30 Uhr einen auf dem unbefestigten Parkplatz der Fischerhütte in Beuren geparkten Ford Fiesta an der Stoßstange hinten links beschädigt.