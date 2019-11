Polizei : Auto während des Einkaufs beschädigt

Die Polizei Saarburg sucht Zeugen. Foto: dpa/Silas Stein

Saarburg-Beurig Überraschung nach dem Einkauf: Der Besitzer eines weißen Mercedes Benz, der am Donnerstag gegen 12.45 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Saarburg abstellte, bemerkte nach dem Einkauf, dass sein Auto an der hinteren Stoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt war.

Schadenshöhe: rund 1000 Euro. Vermutlich hat ein anderen Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den Schaden angerichtet und ist anschließend geflüchtet.