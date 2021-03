Wittlich Unbekannte haben in Wittlich in der Hochstraße einen Mercedes beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein schwarzer Mercedes ist in der Zeit zwischen Montag, 20 UHr, und Dienstag, 14 Uhr in der Hochstraße in Wittlich beschädigt worden. Unbekannte haben auf der Fahrerseite den Lack zerkratzt.