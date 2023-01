Blaulicht : Autoaufbrüche in Trier: Tatverdächtiger festgenommen

Immer wieder sind im Trierer Stadtgebiet seit Oktober 2022 Autos aufgebrochen worden beziehungsweise der Versuch hierzu unternommen worden. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Was bislang bekannt ist.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier hatten den Verdacht auf den jungen Mann gelenkt. Er sei im benachbarten Ausland aufgrund ähnlich gelagerter Delikte bereits in Erscheinung getreten und habe zuletzt keinen festen Wohnsitz gehabt. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen sei der Mann dann am Mittwochabend in der Trierer Innenstadt lokalisiert und festgenommen worden. Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an.