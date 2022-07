Blaulicht : Betonmischmaschine prallt gegen Autobahnmast: Staus und Sperrung auf der luxemburgischen A1

Update Luxemburg Autofahrer müssen sich in Geduld üben: Nach einem LKW-Unfall, bei dem auch eine Tafel über der Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste die luxemburgische A1 auf Höhe Kirchberg voll gesperrt werden.

Der Fahrer war am Dienstagmittag mit einer Betonmischmaschine auf der luxemburgischen A1 in Richtung Luxemburg unterwegs, als ein Reifen an dem LKW platzte, meldet die luxemburgische Polizei. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches mit der mittleren Leitplanke zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW gedreht und in einen Beleuchtungsmast und den Pfosten einer Autobahnbeschilderung geschleudert. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt.