Autobahn A1 : Wollte er andere zu illegalen Rennen verleiten? Polizei stoppt Fahrer eines getunten Autos

Trier Der Fahrer eines Ford Focus RS ist auf der Autobahn wegen riskanter Fahrweise aufgefallen. Er wollte wohl andere Autofahrer in illegale Rennen verwickeln. Wie die Polizei ihn daran hinderte.

Wollte der Fahrer eines Ford Focus RS am Freitagabend andere Autofahrer auf der A1 in verbotene Straßenrennen verwickeln? Anzeichen dafür hat die Polizei Trier, wie sie am Samstagmorgen meldet.

Demnach fuhr am Abend des 7. Mai, um 21:30 Uhr, ein blauer Ford Focus RS mit KFZ-Kennzeichenschild aus dem Kreis Bernkastel-Kues die Autobahn A1 in Richtung Trier. An der Baustelle in Höhe der Auffahrt Mehring fuhr er mehrmals auf einen vorausfahrenden, grauen Seat Leon auf und unterschritt hierbei mehrmals den Sicherheitsabstand.