Mit Lichthupe und rechts überholend : Verdacht auf illegales Straßenrennen: Autobahnraser mit belgischem Kennzeichen von Polizei gestoppt

Ein Autofahrer soll auf der Autobahn zwischen Trier und Prüm andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und gefährdet haben. Die Polizei stoppte den Raser.

Der BMW war auf der A1 zunächst in Fahrtrichtung Koblenz und in der Folge ab dem Autobahnkreuz Wittlich auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei mitteilt. Dabei soll der Fahrer andere Verkehrsteilnehmer teilweise rechts überholt haben. Während der riskanten Fahrt sei am Fahrzeug die Warnblinkanlage eingeschaltet gewesen und der verantwortliche Fahrzeugführer habe mehrfach die Lichthupe betätigt.