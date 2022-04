Kriminalität : Autobesitzer erwischt Autoknacker in Trier-Ehrang auf frischer Tat

Foto: dpa/Heiko Wolfraum

Trier-Ehrang Am Freitagabend bemerkte ein Mann in Trier-Ehrang, wie ein Fremder gerade dabei war, sein Auto aufzubrechen. Was dann passierte.

Beamten der Polizei Schweich gelang es am Freitagabend, 8. April 2022, gegen 23 Uhr, im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen einen mutmaßlichen Autoknacker festzunehmen, teilt die Polizei mit. Laut Meldung handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 16- jährigen Jugendlichen.